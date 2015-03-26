Медведєв пообіцяв продовжити термін дії кредитів для Білорусі

14:27, 26 березня 2015
Різне
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Росія має намір пролонгувати кредити Білорусі, сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на засіданні російського уряду

Reuters

"Ми домовлялися про те, що допоможемо їм у цій непростій ситуації, по суті, проведемо пролонгацію існуючих кредитних зобов'язань. Природно, це ґрунтується на нашому розумінні партнерських відносин. Ми партнерам нашим допомагали й надалі будемо допомагати", - сказав Медведєв, говорячи про кредити Білорусі, отримані від РФ.

При цьому він наголосив, що "білоруські друзі теж повинні оперативно знімати проблеми, які так чи інакше виникають у торгово-економічній сфері".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року Володимир Путін і тоді президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики України в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд доларів був наданий Україні наприкінці грудня 2013 року.

14 січня 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового погашення кредиту в 3 млрд доларів.

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що український уряд з 13 березня почне консультації з тримачами частини суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу. За її словами, ці переговори можуть тривати кілька місяців, мінімум до травня, а обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. При цьому загальна заборгованість за держбондами - близько 17 млрд дол. Обсяг боргу, який Україна повинна виплатити в 2015 році, становить 11 млрд дол. Загальний обсяг держборгу - близько 70 млрд дол.

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Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton як один з основних приватних тримачів українських євробондів очолив групу кредиторів, з якими уряд України почав переговори про реструктуризацію. При цьому кредитори відразу ж зазначили, що переговори обіцяють бути жорсткими і проблематичними, особливо в світлі переговорів з Росією. Москва вже звернула увагу, що не готова до реструктуризації боргу. Однак міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила, що якихось спеціальних пропозицій до окремих кредиторів, включаючи Росію, не буде.

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