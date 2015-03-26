Україна буде підвищувати акцизи на тютюнові вироби поступово

Про це заявили представники Міністерства фінансів та Державної фінансової служби на круглому столі Світового банку «Ефективна політика оподаткування тютюнових виробів як важливий інструмент у сфері громадського здоров'я».

- Ми розуміємо, що зв'язок між збільшенням податкового навантаження і збільшенням надходжень до бюджету не є лінійним. Тому ми намагаємося досягти певного балансу. Тим більше, що за 2014 р. витрати населення на споживання алкоголю і тютюну знизилися на 5%. А в січні 2015 р. знизилася як номінальна, так і реальна зарплата населення на 8%, що також обмежує можливості населення на купівлю цих товарів. - заявив заступник директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Юрій Романюк.

Слова експерта підтверджує і статистика доходів державного бюджету. Так, за минулий рік акцизи на тютюнові вироби зросли майже на 40%. Але при цьому доходи держбюджету від тютюнових виробів зросли лише на 0,2 млрд. грн., тобто лише на 1,1%.

- Одна з ключових цілей податкової політики - поступове приведення ставок акцизних податків до стандартів ЄС. Але залишається питання темпів підвищення акцизів. Щоб подальше їх підвищення не призвело до скорочення надходжень до держбюджету - застерігає Юрій Романюк.

З ним згоден і директор Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної фіскальної служби України Віталій Герц.

- У минулому році ми одномоментно і досить серйозно збільшили майже на 40% акциз на тютюнові вироби. Середня вартість сигарет з фільтром в 2014 р. зросла на 22%, сигарет без фільтру - на 31%. Також парламент з 1 січня збільшила акциз для безфільтрових сигарет ще майже на 40%. І ввели податок з реалізації підакцизної продукції, що автоматично збільшило її середню роздрібну ціну на 5% - описує останні податкові зміни Віталій Герц.

Виходячи з цих податкових змін, зараз, на думку експерта, основне завдання Державної фіскальної служби - боротьба з контрафактним і тіньовим обігом підакцизної продукції.

- В рамках цього завдання зараз йде робота по створенню електронної акцизної марки, яка має стати істотним інструментом зниження тіньового обігу підакцизної продукції. У цьому році є тенденція по зростанню сплати акцизу з тютюнових виробів (за два місяці 2015 р. обсяги сплати акцизу зросли майже на 5%) - це важливо з точки зору реалізація плану імплементації Договору про асоціацію з ЄС - впевнений Віталій Герц.

Незважаючи на загальне вимога Євросоюзу підвищити мінімальний акциз на тютюнові вироби до 90 євро за 1000 шт., досвід нових країн Євросоюзу також демонструє поступовість і планомірність зміни акцизних ставок. Так, Словенії і Чехії запропонували ввести нові вимоги підвищення акцизу тільки через 5 років після їх вступу до ЄС, Польщі, Словаччині та Угорщині - через 6 років, Естонії, Латвії, Литві, Болгарії і Румунії - через 7 років.