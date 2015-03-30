Капітал з Росії намагаються виводити через Білорусь

Про це заявив в неділю директор департаменту фінансового моніторингу комітету державного контролю республіки В'ячеслав Реут, передає Прайм.

"Ми дуже стурбовані тією ситуацією, яка відбувається у наших сусідів. Як тільки вибухнула фінансова криза в Російській Федерації, то ми бачимо, як нечистоплотні громадяни сусідньої країни намагаються через нашу банківську систему виводити активи в треті країни", - сказав він в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

Читайте такожРосіяни за рік вивели з банків 1,3 трильйона рублівГлава департаменту зазначив, що відомство приділяє велику увагу припиненню таких "схем незаконного руху". За його інформацією, нещодавно департамент припинив таку схему, було порушено 15 кримінальних справ, більше 300 мільярдів білоруських рублів (близько 20,5 мільйонів доларів) "поставлені під санкції".

"Ми відстежуємо фінансові потоки і намагаємося виявити саме ті операції, які є підозрілими, які можуть свідчити про скоєння якихось злочинів", - підкреслив Реут. Він додав, що в цілому в департамент щодня надходить понад 400 повідомлень про підозрілі фінансові операції.

Читайте такожВідтік капіталу з Росії прискорюється - за місяць пішло $15 мільярдівЗокрема, за його словами, департамент отримав інформацію про можливе проходження через територію республіки грошей, викрадених з бюджету "однієї східної країни". Голова департаменту повідомив, що була проведена операція, в результаті якої порушено чотири кримінальних справи, на рахунках заблоковано 3,5 млн доларів.