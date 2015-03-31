Мета Абромавичуса - за рік підняти Україну в рейтингу Doing Business на 25 пунктів

Україна розраховує протягом 2015 року поліпшити свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) за версією Світового банку на 25 пунктів, повідомив на брифінгу в уряді міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

«За рік хочемо поліпшити позиції на 25 пунктів у рейтингу Doing Business, - сказав міністр. - Історично підрахували, що одна сходинка у рейтингу - це 600 млн дол. інвестицій. Якщо нам вдасться, самі можете порахувати, скільки інвестицій (вдасться залучити - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Україна посіла 112-е місце у рейтингу Doing Business, поліпшивши свої позиції на 25 пунктів. При цьому експерти Світового банку відзначали, що наша країна має великий потенціал. У числі чинників, що його формують, експерти називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, досить великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.

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У березні 2014 року уряд Арсенія Яценюка заявляв про плани увійти до сотні кращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур.

У січні 2015 року Яценюк зазначав, що Україна поліпшила позиції у рейтингу Doing Business, посівши, за попередніми даними 2015 року, 96-е місце. За його словами, Україна поліпшила свої позиції у сфері реєстрації прав власності, з оподаткування, однак індикатори з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності все ще відстають від європейських країн і країн Центральної Азії. Також поліпшення необхідні у сфері отримання дозволів на будівництво.