Росія заборонила в'їзд одному з найвідоміших іноземних інвесторів у країні

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заборонила на п'ять років в'їзд до Росії фінському інвестору Сеппо Ремесу, пише газета «Ведомости». Про це виданню розповів сам підприємець.

«Я полетів у відпустку 13 березня, перед вильотом співробітник ФСБ вручив мені офіційне застереження про неприпустимість дій, які створюють умови для вчинення злочинів, слідство за якими відноситься до ведення ФСБ», - пояснив він.

Управління з контррозвідувального забезпечення об'єктів промисловості Служби економічної безпеки ФСБ вважає, що Ремес на російській території збирає інформацію про топ-менеджерів енергетичних компаній з державною участю, а також цікавиться планами їх розвитку. Така інформація міститься в застереженні, копія якого є у видання.

При цьому управління не має даних про те, що Ремес збирав або передавав відомості, що містять держтаємницю. Складу злочину за статтею «Шпигунство» нема, сказано в застереженні. Але, на думку ФСБ, дії Ремеса «створили умови для вчинення злочину, передбаченого цією статтею».

«Під час в'їзду 22 березня мені офіційно заявили, що я оголошений персоною нон грата, в якості причин були вказані загальні статті типу загрози безпеці країні», - сказав інвестор. «Я не збирав ніякої інформації, хоча і не розумію, що в цьому забороненого», - зазначив він. Ремес вважає, що йому могли заборонити в'їзд в Росію через критику керівництва «Россетей».

«Зараз йде серйозне протистояння і дискусія про те, як змінювати галузь: керівництво «Россетей» пропонує відмовитися від дорученої урядом приватизації МРСК, а замість цього консолідувати компанію і перейти на єдину акцію. Але моя критика була конструктивною і ніяк не відрізняється від того, як я діяв в останні 15 років», - додав він.

Ремес є одним з найбільш відомих іноземних інвесторів у Росії. Підконтрольні йому фонди стали одними з перших купувати акції РАО «ЄЕС Росії» після оголошення про майбутню реформу електроенергетики. Ремес раніше входив до ради директорів РАО ЄЕС, був членом рад ФСК, «Системного оператора», ОГК-6, «Русгідро», «РАО ЕС Востока». На сьогоднішній день він засідає в радах «Россетей», «Роснано», «Сибура» і «Соллерс».