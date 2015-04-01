Абромавичус створив у своєму міністерстві департамент цифрової економіки

Колишній керівник телекомунікаційної компанії «Українські новітні технології» (Freshtel) Олена Мініч очолила новостворений департамент цифрової економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Про це Мініч повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, новий підрозділ Мінекономрозвитку займатиметься розвитком широкосмугового доступу до інтернет, питаннями стандартизації, безпеки і довіри до цифрових та електронних послуг, впровадженням електронного уряду, розробкою стандартів навчання держслужбовців цифровим технологіям, підтримкою і розвитком інвестицій в інновації та start-up, розвитком електронної комерції та іншими ІТ-програмами.

Мініч також зазначила, що раніше вона вже займалася впровадженням інноваційних проектів у різних країнах.

«15 років тому у 2000 році я поїхала працювати за кордон і протягом 10 років працювала в багатьох країнах (Чехія, Англія, Німеччина, Азербайджан), впроваджувала інноваційні проекти і працювала на керівних посадах у великих телеком-компаніях. Із 2010 року я повернулася до Україну і до середини 2014 року очолювала компанію Freshtel», - написала вона.

Читайте такожМіністр Абромавичус призначив своїм радником ризик-менеджера колекторської компаніїПісля цього Мініч стала радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса і займалася програмою дерегуляції телеком сектора.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2014 року Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. Міністром економічного розвитку і торгівлі України був призначений Айварас Абромаиічус.

У січні поточного року Абромавичус призначив одним зі своїх радників естонської експерта і керуючого директора Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA) Яніку Мірило.