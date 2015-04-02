Греція заявила кредиторам, що не зможе платити за боргами з 9 квітня

Греція заявила кредиторам, що не зможе виконувати боргові зобов'язання з 9 квітня.

Про це повідомляє в четвер агентство Reuters з посиланням на представників ЄС, передає ТАСС.

Раніше Греція надала Єврокомісії (ЄК) новий, скоректований список реформ для отримання чергового кредитного траншу. Викладені в ньому заходи щодо підвищення рівня ПДВ, боротьби з ухиленням від сплати податків, проведення приватизації держмайна, повинні, як очікується, додатково принести в бюджет країни майже €6 млрд. Афіни сподіваються, зокрема, отримати €875 млн після аудиту офшорних банківських переказів і ще €600 млн - в результаті проведення нової лотереї.

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У випадку, якщо Афіни не перерахують суму МВФ 9 квітня, це стане порушенням положення фонду, зазначає німецьке видання Spiegel. В історії МВФ такого ще не було.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас ще 15 березня в листі, направленому канцлеру ФРН Ангелі Меркель, застеріг, що справа може дійти до відстрочок платежів, якщо Афіни не отримають в короткостроковій перспективі фінансову допомогу.