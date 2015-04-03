В Україні до кінця першого півріччя відкриють Німецьку торговельну палату

Німецька торгова палата буде відкрита в Україні до кінця першого півріччя 2015 року, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус в інтерв'ю Deutsche Welle.

«Я спілкувався з німецькою бізнес-спільнотою кілька днів тому в Києві. Ми прийшли до угоди про те, що до кінця першого півріччя буде створена Німецька торгова палата», - сказав Абромавичус.

Також міністр повідомив, що український уряд спільно з німецькими партнерами буде впроваджувати проекти кластерного менеджменту на території України.

Зокрема, уряд планує відкрити офіс у Львові, завданням якого буде допомога у виході на ринки Євросоюзу для українських експортерів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Американська торгова палата (АТП) в Україні призначила своїм президентом громадянина Великобританії Андрія Гундера замість виконуючого обов'язки голови організації Тараса Качки.