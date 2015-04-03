Кіпр скасовує обмеження на рух капіталу

Анастасіадіс на зустрічі з журналістами в п'ятницю сказав, що країна виходить з кризи і оголосив про додаткові заходи, які будуть сприяти зростанню економіки, передає Прайм.

За словами президента, які опубліковані урядовим бюро преси та інформації, уряду вдалося відновити міжнародну довіру до країни, стабілізувати банківську систему.

"З наступного понеділка скасовуються останні обмеження на рух капіталу, який підлягає обміну і переказу грошових коштів за кордон. Скасування решти обмежень знаменує собою остаточне відновлення довіри до нашої банківської системи", - заявив президент.

Він повідомив також, що уряд прийняв рішення щодо реалізації низки проектів, які призведуть до створення робочих місць.