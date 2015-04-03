Економіка Франції почне виходити із застою в першій половині 2015 року

Економіка Франції почне виходити із стагнації в першій половині 2015 року, завдяки низьким цінам на нафту і слабкому євро, але цього буде недостатньо, щоб скоротити безробіття, повідомило статистичне бюро INSEE в четвер, передає Рейтер.

Бюро підвищило прогноз зростання другої найбільшої економіки єврозони в першому кварталі до 0,4% з попередньої оцінки в 0,3%.

У другому кварталі економіка зросте на 0,3%, що відповідає надіям уряду на те, що вона розшириться щонайменше на 1% цього року після підвищення всього на 0,4% в кожен з минулих трьох років.

Майже половина зростання в першому кварталі була зумовлена падінням цін на нафту і зниженням курсу євро, повідомило INSEE.

Корпоративна рентабельність значно покращиться, але недостатньо для того, щоб змусити компанії більше інвестувати, вважає INSEE. За оцінками бюро, обсяг корпоративних інвестицій, який не змінився в першому кварталі, підвищиться лише на 0,1% у наступні три місяці.

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Безробіття також залишається слабким місцем. INSEE вважає, що рівень безробіття зросте до 10,2 % у материковій Франції до кінця другого кварталу з 10% в кінці минулого року. З урахуванням заморських територій, безробіття досягне 10,6% до кінця червня.