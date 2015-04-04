Корупція в Україні буде, поки у верхах кадровий інтерес переважатиме над здоровим глуздом - Балога

Корупція в Україні буде, поки у верхах кадровий інтерес переважатиме над здоровим глуздом, впевнений народний депутат України, лідер «Єдиного Центру» Віктор Балога.

На своїй сторінці у Facebook Балога наголосив, що на сьогодні влада пропонує визначати політично, хто – корупціонер.

«Чи можете ви назвати хоча б одну цивілізовану країну, де не судова, а виконавча гілка влади визначає, кого випускати під заставу, а кого – ні?, - пише Балога. - Чи можете назвати хоча б одну державу-члена Євросоюзу, де найвища посадова особа посилається на «погодження» для затримання корупціонера? Це я до того, що влада пропонує визначати політично – хто корупціонер, виходячи з того, що Аваков з Яценюком не все до кінця прорахували в піарі щодо посадки керівників ДСНС».

Депутат, звертаючись до представників української влади, наголосив, що сьогодні корупцією займаються не комуністи, не Партія регіонів, не люди Путіна, а ті, кого вони самі призначали на високі посади.

«То, може, вже пора призначати чесних і компетентних, а не безвідповідальних, зате відданих?», - запитує Балога.

Чи можете ви назвати хоча б одну цивілізовану країну, де не судова, а виконавча гілка влади визначає кого випускати під ... Posted by Віктор Балога on 4 квітня 2015 р.

Він переконаний, що корупція буде доти, поки у верхах кадровий інтерес переважатиме над здоровим глуздом.

«Бо я не знаю, як пояснити те, що в коаліції повно професійних і достойних людей, а в уряд призначають шарлатанів і пройдисвітів», - наголошує народний депутат.

За словами Балоги, «при всій повазі до жінки, але хто така Гонтарева на фоні Віктора Пинзеника?.. Хто такий Арсен Аваков на фоні депутата від БПП Віктора Короля? Правильно – спеціаліст з піару і цифрових комунікацій. Хто такий міністр охорони Квіташвілі на фоні Ольги Богомолець? Якого, до речі, розшукує Інтерпол і чим далі, тим більше я переконуюся в тому, що небезпідставно. Хто такий міністр регіонального розвитку Зубко на фоні того ж Куніцина чи Олександра Домбровського? Хто такий віце-прем’єр Вощевський на фоні таких сильних управлінців як Ігор Насалик чи Аркадій Корнацький? Чи таких перспективних політиків як Оксана Продан? Чи можна порівнювати досвід міністра інфраструктури Пивоварського з досвідом і авторитетом Анатолія Матвієнка? Хіба такий грамотний юрист як Руслан Князевич був би гіршим міністром Кабінету міністрів, ніж нікому не відома Ганна Онищенко?».

На переконання Балоги, деколи варто просто подивитися навколо себе і можна побачити багато хороших, перспективних людей. «І я впевнений: якби вони працювали у виконавчій владі, то принесли б країні набагато більше користі, ніж ті, хто зараз займають посади міністрів», - заявив політик.

Читайте такожНаступного тижня Порошенко розгляне кандидатури на посаду голови Антикорупційного бюроЗа словами Балоги, для подолання корупції не обов’язково приймати додаткові закони, створювати додаткові відомства, запрошувати іноземців. У нас прекрасний Кримінальний кодекс, який дозволяє притягнути до відповідальності кожного, хто вчинив правопорушення. Єдине, чого бракує – дотримання принципу невідворотності покарання для порушника, ким би він не був.

«І найголовніше – корупції немає там, де не беруть, і де не дають. У нас беруть ті, хто прийшли до влади завдяки героїзму прости людей, і, на жаль, дають ті, хто рік тому вийшов на Майдан боротися з несправедливістю, - вважає Балога.