Річна інфляція в Росії досягла максимуму за 13 років

Вище річна інфляція в останній раз піднімалася в лютому 2002 року, коли вона становила 17,88%. Згідно з офіційним прогнозом Мінекономрозвитку, пік річної інфляції в розмірі 17-17,5% припаде на кінець першого - другий квартал 2015 року, а за підсумками всього року інфляція становитиме 12-12,4%.

Як пише РБК, в лютому 2015 року річна інфляція становила 16,7%, однак у березні 2015 року споживчі ціни в Росії зросли на 1,2% проти 1% в березні 2014 року. З початку 2015 року споживчі ціни в Росії зросли на 7,4%, що втричі перевищує рівень першого кварталу попереднього року.

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У восьми регіонах Росії споживчі ціни в березні зросли на 1,8% і більше. У Москві їх приріст становив 1,5% (з початку року - 7,9%), в Санкт-Петербурзі - 1% (з початку року - 8,4%).

При цьому ціни на продукти зростали навіть повільніше, ніж минулого року - за місяць вони зросли лише на 1,6% проти 1,8% у березні 2014 року. В результаті річна продовольча інфляція скоротилася з 23,3 до 23%.

Найбільш помітно у березні 2015 року подешевшали свіжі помідори (мінус 7,2%), цукор-пісок (мінус 2,9%) та огірки (мінус 2,3%). Ціни на цибулю, яйця і м'ясо птиці знизилися на 0,5%, яблука подешевшали на 0,4%, свинина - на 0,3%.

Проте зниження цін на ці товари не змогло компенсувати зростання на інші продукти. Наприклад, часник в березні подорожчав відразу на 21,5%, банани - на 6,6%, апельсини - на 3,7%, капуста, буряк, морква - на 1,8-2,8%. У результаті в середньому плодоовочева продукція в російських магазинах зросла в ціні на 1,2%.

Ціни на м'ясо за місяць зросли лише на 0,3%, зате риба дорожчала вдесятеро швидше (плюс 3,1%). При цьому морожена риба зросла в ціні приблизно на 4,2%, а рибні консерви - на 3,6%.

Серед круп найбільше подорожчали горох і квасоля (плюс 3,4%), а також шліфований рис (плюс 3,2%), манка (плюс 2,9%) і пшоно (плюс 2,2%).

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Більшість непродовольчих товарів також подорожчали. За березень 2015 року, за даними Росстату, знизилися ціни тільки на жіночі хутряні пальто і телевізори (мінус 0,2-0,9%) і деякі види зимового взуття (мінус 0,1%). Зате весняне і літнє взуття подорожчало відразу на 3-4%, а легкі чоловічі куртки - на 3,4-5,3%.

Різко зросли і ціни на деякі ліки. Наприклад, валокордин подорожчав відразу приблизно на 10%, корвалол, валідол - на 3,6-4,8%.

Деяке зміцнення курсу рубля (за березень долар подешевшав майже на 4 руб.) призвело до зниження цін на тури за кордон. За підсумками березня ціни на них знизилися на 1,4-3%.