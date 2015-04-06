Кабмін доручив ліквідувати Держінвестпроект

«Голові комісії доручено сформувати її персональний склад, здійснити всі заходи щодо ліквідації Держінвестпроекту та поінформувати Кабмін про результати роботи у шестимісячний термін», - зазначається у розпорядженні.

Довідка УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України було створено у травні 2011 року для реалізації кількох ключових інвестиційних проектів, включаючи проекти «Чисте місто» з будівництва сміттєпереробних заводів, «LNG-термінал» з будівництва терміналу для прийняття скрапленого газу в Одеській області, «Повітряний експрес» з будівництва залізничної гілки до аеропорту «Бориспіль».

Керівництво відомства неодноразово заявляло про те, що Держінвестпроект залучив до країни значні інвестиційні кошти, однак за фактом жодного з проектів відомства не було реалізовано. Більше того, у листопаді 2012 року Держінвестпроект виявився фігурантом скандалу навколо проекту будівництва «LNG-терміналу». Угоду на будівництво на загальну суму близько 1 млрд дол. було підписано з нібито представником іспанської компанії Gas Natural Fenosa, який по факту не мав повноважень підписувати будь-які документи.