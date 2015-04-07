Росія обіцяє Афінам кредити в обмін на грецькі активи

Росія готова розглянути питання надання Греції знижок на газ і виділення нових кредитів.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерело в російському уряді.

"Ми готові розглянути питання про надання Греції знижки на газ: ціна на нього за контрактом прив'язана до вартості нафти, яка в останні місяці істотно знизилася. Ми також готові обговорити можливість виділення Греції нових кредитів. Але тут ми, в свою чергу, зацікавлені у зустрічних рухах - зокрема, в плані отримання певних активів у Греції", - цитує газета своє джерело.

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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас відвідає Росію з робочим візитом. У середу грецький прем'єр зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Також Ціпрас запрошений на Парад Перемоги в Москві 9 травня.

Як повідомляє "Комерсант" з посиланням на посольство Греції, Ціпрас прибуде до Москви у вівторок ввечері. Крім зустрічі з Путіним у грецького прем'єра заплановані переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, спікером Держдуми Сергієм Наришкіним і патріархом Кирилом.

"У зв'язку з нинішніми розбіжностями між ЄС і Росією та проблемами, які виникли через українську кризу, візит Алексіса Ціпраса до Москви має історичне значення. Європа і Росія знаходяться на історичному перехресті. Мета нашого уряду - запобігти подальшому поглибленню конфлікту, домогтися початку нової весни у відносинах між ЄС і Росією", - розповів заступник голови міноборони Греції, співголова двосторонньої урядової комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва Костас Ісихос.