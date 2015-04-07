Міжнародні резерви Росії скоротилися майже на $4 мільярди

Міжнародні резерви РФ станом на 1 квітня 2015 року становили 356,365 мільярда доларів проти 360,221 мільярда доларів на 1 березня 2015 року, повідомив Банк Росії, передає Прайм.

Таким чином, резерви в березні впали на 3,9 мільярда доларів, або на 1,07%.

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За 2014 рік міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу - до 385,46 мільярда доларів станом на 1 січня 2015 року.

Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів, а в період кризи знижувалися до 376 млрд. доларів (на середину березня 2009 року).