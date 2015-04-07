Депутати спростили реорганізацію підприємств

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) (№1416).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 народних депутата із 343 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом встановлюється, що державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа, яка припиняється в результаті поділу, має незакриті відокремлені підрозділи, доля яких розподільчим балансом не визначена.

Якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що така юридична особа має незакриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор повинен одночасно внести до Єдиного державного реєстру відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи – правонаступника, на підставі відомостей поданих юридичною особою, що припиняється.

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Крім того, виключається положення щодо того, що при перетворенні юридичної особи до неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною 2 статті 35 цього закону.