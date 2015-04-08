Іспанська торгова палата допомагатиме виходу українських компаній на ринки ЄС

Про це повідомив на презентації в Києві Іспанської торгової палати її президент Михайло Петруняк.

«Ми є іспанською юридичною структурою... Ми є мостом між двома країнами і будемо працювати в Україні, впроваджуючи європейські стандарти ведення бізнесу й захисту інвестицій», - сказав Петруняк.

Присутня на презентації голова торгового представництва Іспанії Май Абраін Родрігес заявила, що відкриття палати стане важливою віхою в інтеграції економік України і ЄС.

«Я рада відкриттю цього закладу, який допоможе розвинути відносини наших країн», - сказала Родрігес.

У свою чергу, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Іспанія Ігор Діденко наголосив, що всередині парламентської коаліції існує консенсус щодо підтримки ініціатив з поглиблення торговельно-економічних зв'язків між Києвом і Мадридом, і висловив готовність розглянути пропозиції нової торгової палати.

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Серед проектів, які планує реалізувати іспано-українська установа, є виведення однієї з дніпропетровських інжинірингових компаній на іспанський ринок.

Крім того, торгова палата супроводжує реалізацію проектів в Іспанії класичного ювелірного дому «Лобортас» (Київ).

«У нас уже є плани щодо співпраці з кількома іспанськими музеями. Це і Прадо, і музей Сальвадора Далі. Ми вважаємо, що український вклад через Іспанію здійснюватиметься і в європейську скарбницю, давні традиції ювелірних домів якою ми реалізуємо в ХХІ сторіччі», - сказав на презентації директор Українського ювелірного дому Ігор Лобортас.

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Як повідомляв УНІАН, торговий оборот між Іспанією й Україною за результатами 2014 становив 1,7 млрд дол. При цьому експорт в Іспанію за вказаний період перевищив імпорт на 559 млн дол., збільшившись в 3,7 раза порівняно з 2013 роком.