Бойовики "ДНР" придумали схему грошових переказів із Росії - ЗМІ

Бойовики "ДНР" організували цілу схему з відправлення грошей за участю системи грошових переказів «Анелік» і російських банків, зокрема Промсвязьбанка і Транскапиталбанка, повідомляє РБК.

Послуга з отримання і відправлення грошей до Росії запрацювала на території псевдореспублики 31 березня. За словами "заступника міністра фінансів ДНР" Оксани Таран, "поки система працює в тестовому режимі. Незабаром можна буде отримувати грошові перекази з країн СНД".

Грошовий переказ здійснюється через систему «Анелік», яка належить російському банку «Анелік.РУ».

Максимальна сума - 15 тис. руб., комісія - 2% від суми.

В якості місця отримання платежу відправник повинен вказувати не Донецьк, а офіс компанії ТОВ «Банкоматика» в Ростові-на-Дону, зазначається в інструкції щодо відправлення коштів з Росії, яка була розміщена на сайті "Міністерства фінансів ДНР». Через годину після відправлення грошей з Росії готівку можна отримати в одному з відділень «Центрального республіканського банку (ЦРБ) ДНР», підтвердили жителі Донецька, які скористалися цією послугою.

Компанія «Банкоматика», отримавши доручення на переказ, повідомляє про нього в «ЦРБ ДНР» і просить видати певну суму конкретній людині, розповіло джерело в уряді «ДНР». «Готівку для переказів не возять щодня через кордон. Кожна із сторін видає гроші зі своєї каси, а за підсумками місяця будуть проводитися взаєморозрахунки», - пояснив він.

На сайті «Мінфіну ДНР» був розміщений список пунктів відправлення переказів в Москві і 56 регіонах. Деякі адреси пунктів у Москві (всього 35) збігаються з адресами відділень Промсвязьбанка і Транскапиталбанка, в яких розташовані точки «Анеліка». У Підмосков'ї більшість пунктів відправлення - офіси Промсвязьбанка, трохи менше відділень Транскапиталбанка, в Троїцьку надіслати переклади можна з відділень Челябинвестбанка.

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Представники компаній «Банкоматика» та «Анелік» описану схему не підтвердили. «Платіжна система «Анелік» не працює в ДНР, - відповів представник банку «Анелік РУ». - «Банкоматика» є стандартним учасником платіжної системи «Анелік», який виплачує перекази фізичним особам та приймає перекази від фізичних осіб в своєму пункті в Ростові-на-Дону».

З 15 грудня 2014 року на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік припинили роботу всі банки - як українські, так і російські. Це перший випадок у сучасній історії, коли територія залишилася повністю без банківського обслуговування. Щоб зняти гроші з рахунків, громадянам доводиться виїжджати за межі окупованих територій.