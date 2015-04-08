Бізнесмени тепер можуть отримати потрібні довідки Мін’юсту онлайн

Міністр юстиції Павло Петренко презентував електронні сервіси Мін’юсту, завдяки яким можна онлайн зареєструвати компанію, отримати витяги чи довідки про компанії.

На засіданні Кабінету міністрів він продемонстрував, як працюють ці сервіси, і сам отримав перший витяг по юридичній особі – Мін’юсту, повідомляє Українська правда.

Петренко нагадав, що на початку року було ухвалено законопроект про дерегуляцію і спрощення умов ведення бізнесу.

"Міністерство юстиції – перше міністерство, яке запроваджує онлайн-сервіси по отриманню відповідних документів підприємцями через інтренет, без черг, без хабарів, в режимі он-лайн", - сказав він.

За словами Петренка, раніше на отримання виписки, витягу, довідки потрібно було витратити від декількох годин до декількох тижнів, а тепер можна отримати їх за 5 хвилин, не виходячи з приміщення.

Уже відкрито реєстр нерухомості, Єдиний реєстр підприємств і організацій, зокрема і щодо справ про банкрутство.

Жодних цифрових підписів не потрібно застосовувати. Заповнивши необхідні поля, потрібно сплатити за послугу карткою – вартість отримання витягу становить 45 гривень 68 копійок плюс 3 гривні комісії отримує Ощадбанк – тобто загалом 48,68 грн.

"Це 75% від паперового зразка", - сказав Петренко.

Документ завантажується прямо з сайту. Після сплати присвоюється унікальний код. Гроші одразу йдуть до держбюджету. Після формування витягу його можна роздрукувати.

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Завдяки присвоєнню унікального номера витяг чи довідка мають силу юридичного документа, наголосив також голова Мін’юсту. Документ перебуває в архіві Мін’юсту впродовж року.

Петренко наголосив, що онлайн сервіси – це "найкращий запобіжник від корупції, коли без будь-якого контакту з держслужбовцем можна самостійно отримати той документ, який держава формує в реєстрі".

Міністр розповів, що днями був із "неочікуваною перевіркою" в відділах реєстрації в Києві – то там величезні черги і люди по 2-3 тижні ходять, аби отримати витяги. "Був інший варіант: 300 гривень – і без черги. Тепер це відбувається за 5 хвилин", - розповів Петренко.

Петренко наголосив, що, за підрахунком експертів Easy business, це дозволить піднятися Україні у рейтингу doing business в частині реєстрації бізнесу – з 75 на 12-те місце, а в частині реєстрації нерухомості – з 59 місця на 35 місце.

Міністр сподівається, що буде ухвалено ще низку законодавчих актів щодо захисту праві інвесторів – і загальна позиції України цього року покращиться щонайменше на 20 пунктів.

"Кожен пункт, який Україна додатково отримує в цьому рейтингу, – це інвестиції близько 1 мільярда доларів", - сказав Петренко.