Греція вчасно погасила частину кредиту МВФ - заплатила 448 мільйонів євро
Загальна сума заборгованості Греції перед кредиторами становить 320 мільярдів євро
Греція перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш розміром 448 мільйонів євро.
Про це повідомляє Афінське інформаційне агентство (AHA) з посиланням на джерела в Мінфіні Греції, передає lenta.ru.
У відомстві підкреслили, що платіж був здійснений відповідно до графіку. 6 квітня міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс на зустрічі з главою МВФ Крістін Лагард пообіцяв виплатити частину боргу в строк.
1 квітня міністр внутрішніх справ Греції Нікос Вутцис заявив, що його країна пропустить платіж по заборгованості МВФ 9 квітня, якщо не отримає додаткових коштів з-за кордону. За його словами, грошей у Афін залишилося на півмісяця, але пріоритетом будуть зарплати і пенсії, а не борги.
3 квітня британське видання The Telegraph повідомило, що уряд Греції підготував радикальний план щодо націоналізації банківської системи та запровадження паралельної євро валюти - драхми. У той же день заступник міністра фінансів Греції Дімітріс Мардас заявив, що у Греції досить грошей для виплат за держборгом.
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24 лютого Єврогрупа продовжила програму фінансової допомоги Афінам до червня 2015-го. При цьому уряд Греції не хоче вести переговори про повноцінну підтримку з боку Євросоюзу і МВФ, оскільки вона вимагає посилення режиму економії.
Загальна сума заборгованості Греції перед кредиторами становить 320 мільярдів євро.