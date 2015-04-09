Греція вчасно погасила частину кредиту МВФ - заплатила 448 мільйонів євро

Греція перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш розміром 448 мільйонів євро.

Про це повідомляє Афінське інформаційне агентство (AHA) з посиланням на джерела в Мінфіні Греції, передає lenta.ru.

У відомстві підкреслили, що платіж був здійснений відповідно до графіку. 6 квітня міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс на зустрічі з главою МВФ Крістін Лагард пообіцяв виплатити частину боргу в строк.

1 квітня міністр внутрішніх справ Греції Нікос Вутцис заявив, що його країна пропустить платіж по заборгованості МВФ 9 квітня, якщо не отримає додаткових коштів з-за кордону. За його словами, грошей у Афін залишилося на півмісяця, але пріоритетом будуть зарплати і пенсії, а не борги.

3 квітня британське видання The Telegraph повідомило, що уряд Греції підготував радикальний план щодо націоналізації банківської системи та запровадження паралельної євро валюти - драхми. У той же день заступник міністра фінансів Греції Дімітріс Мардас заявив, що у Греції досить грошей для виплат за держборгом.

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24 лютого Єврогрупа продовжила програму фінансової допомоги Афінам до червня 2015-го. При цьому уряд Греції не хоче вести переговори про повноцінну підтримку з боку Євросоюзу і МВФ, оскільки вона вимагає посилення режиму економії.

Загальна сума заборгованості Греції перед кредиторами становить 320 мільярдів євро.