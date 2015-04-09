Парламент скасував обов'язкову акредитацію аптек

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 313 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що не підлягають обов’язковій акредитації аптечні заклади.

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Акредитація аптечних закладів може здійснюватися на добровільних засадах.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 30 днів після опублікування.