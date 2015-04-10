У Росії майже третина компаній почали скорочувати зарплати

Майже кожна третя російська компанія приступила до скорочення зарплат своїх співробітників. Про це свідчать результати опитування, проведеного «Банком даних заробітних плат HeadHunter» у березні серед 481 компанії. В січні (тоді аналогічне опитування проводилося серед 719 компаній) про плани оптимізації окладів заявляв лише 21% респондентів, пише РБК.

Кількість компаній, які не планують ніяких змін по зарплаті скоротилася з 47% у січні до 40% в березні.

Найпомітніше погіршилася ситуація із зарплатами у виробництві (знизилися на 55% компаній замість очікуваних 38%) та продажу (62 замість 47%). При цьому найчастіше компанії економлять сьогодні на рядових співробітників, кажуть дослідники.

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Також були переглянуті масштаби скорочення окладів, показало опитування. Більше виявилося компаній, які урізали оклади на 20-30%. У планах це було у 13%, по факту ж 17% організацій вдалися до такого кроку. Вище, ніж на третину, урізали зарплати в 14% компаній.

Найважче доводиться сфері медіа та маркетингових комунікацій, де жодна організація не заявила, що підвищила зарплати співробітникам. На другому місці опинилися банки, на третьому - логістика. У будівництві скорочення окладів всіх працівників планували лише 3%, але вже до середини весни частка таких компаній потроїлась.

Порівняно добре йдуть справи у компаній з IT і телекомунікацій, показує зіставлення першої та другої хвилі опитування. Компанії від скорочення зарплат поки відмовляються, але залишають це рішення під питанням, зазначають дослідники.

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Більше половини (54%) опитаних у другій хвилі підприємців розповіли, що сьогодні «відчувають невеликі труднощі», говорить автор дослідження Наталія Данина. Серйозні труднощі - у 12% організацій, стабільний стан - у 24%, 10% компаній відчувають себе відмінно, навіть розвиваються». Закривати бізнес в осяжному майбутньому ніхто з опитаних не збирається, каже вона.