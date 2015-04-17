У Мінекономрозвитку хочуть спростити оформлення технічної документації у ресторанному бізнесі

Відповідний проект наказу опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, технологічні карти приготування страв, які є формалізованими і потребують затвердження, будуть замінені технологічною документацією, що не вимагає обов'язкового затвердження у регулюючих органах.

Крім того, ресторани будуть мати право самостійно і без затвердження складати у вільній формі технологічну документацію на фірмові страви.

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Згідно із пропонованими змінами, кухарі та кондитери повинні будуть мати на робочому місці лише технологічну документацію, хоча раніше необхідною була наявність усіх технологічних карт.

Як повідомляв УНІАН, у рамках плану з дерегуляції до 2017 року Кабмін планує скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів і збір з утилізації відпрацьованих мастил із планованої економією до 2,7 млрд грн для бізнесу, забезпечити збереження номера телефону у випадку зміни мобільного оператора, а також спростити підключення бізнесу до електромереж, скоротивши кількість необхідних для цього бюрократичних процедур до 3 з 10.

Крім того, план передбачає спрощення процедури та скорочення термінів оформлення будівництва, власності і зовнішньоторговельних операцій.