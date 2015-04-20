Яресько розповіла про чотири катастрофи української економіки (відео)

"По-перше, Україна має 74-літню історію комунізму та планової економіки. По-друге, це 23 роки незавершених реформ, поганого економічного керування та недотримання законів. По-третє, останні 5 років правління Януковича, коли національне багатство країни розкрадалося шаленими темпами. По-четверте, це руйнівний вплив війни, яка триває вже рік", - заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на прес-конференції у Вашингтоні, передає Голос Америки.

Вихід з ситуації, яка склалася, за словами міністра, можливий лише через фундаментальні реформи в енергетичній та фіскальній ділянках, відкритості влади та у дотриманні верховенства права.

Першим кроком у цьому напрямку стало зниження збитковості "Нафтогазу України" з 10 мільярдів доларів до 1,5 мільярда. За прогнозами, наступного року "Нафтогаз" перестане бути збитковим. Експерти називали українського монополіста "чорною корупційною дірою".

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"Ніхто не проводив аудит "Нафтогазу". Ми випустили доповідь з аудиту компанії за 2012 та 2013 роки. Аудит за 2014 рік буде готовий упродовж кількох місяців. Сьогодні НАК "Нафтогаз" вже не є чорною корупційною дірою. Уряд швидко вжив заходів, щоб виправити ситуацію і заклав новий фундамент для діяльності цієї компанії у майбутньому", - сказала вона.

Наступний крок - зростання тарифів на газ для населення України на 450%, що допоможе енергоефективності та зведе нанівець діяльність корупційних схем у системі розподілу блакитного палива. Але цього можна досягти лише за умови надання населенню субсидій.

"Надання соціальної допомоги громадянам у покритті видатків є важливою складовою у цьому процесі. Цього року ми збільшили фінансування субсидій втричі. Надання прозорих субсидій громадянам України значно краще, ніж непрозоре субсидування державної компанії НАК "Нафтогаз"", - сказала міністр фінансів.

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Окрім цього, для пожвавлення економіки український уряд проводить фундаментальні зміни і в оподаткуванні. Це, за словами Наталії Яресько, призведе до збільшення інвестицій в економіку та виведе діяльність компанії з тіні.

"По-перше, ми виводимо економіку з тіні. Для цього ми вводимо перерву в оподаткуванні заробітної плати, щоб бізнес міг вийти з тіні. Ми також спростили оподаткування: кількість податків скоротилася з 20 до 11. Ми також оголосили конкурс на голову податкової служби. Професіонали потрібні завжди. Окрім цього ми закриваємо податкові дірки для великих бізнесів. Нарешті, ми впроваджуємо нову електронну систему для сплати ПДВ, яка збільшить прозорість та зменшить шахрайство", - заявила Наталія Яресько.

Восени цього року уряд запропонує парламенту нове податкове законодавство. Міністр фінансів України сподівається, що з 1 січня 2016 року в країні запрацює нове оподаткування, яке сприятиме веденню бізнесу.

Головними завданнями діяльності своєї команди Наталія Яресько бачить впоратися із травмою, завданою війною, поставити Україну на ноги та примусити її економіку працювати.

Раніше УНІАН повідомляв, що Яресько закликала кредиторів домовитися про реструктуризацію боргу України.