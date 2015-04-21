Медведєв оцінив збиток РФ від санкцій у €25 мільярдів і передбачив його збільшення в рази

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив у вівторок, що російська економіка зазнає значних втрат від введених Заходом санкцій: за оцінками зарубіжних експертів, РФ було завдано збитку на 25 млрд євро, а в 2015 році він може зрости в кілька разів, передає Прайм.

Виступаючи в Держдумі зі звітом про діяльність уряду, Медведєв повідомив, що анексія Криму вплинула на російську економіку.

"Я не буду докладно перераховувати, під якого роду санкціями ми живемо вже майже рік. Але немає практично жодної галузі економіки, яку б вони не зачепили. Починаючи від фінансової сфери - у вигляді обмеження доступу до іноземних кредитів, - закінчуючи імпортом технологій", - сказав Медведєв.

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Він також озвучив експертні дані про збитки РФ від санкцій. "Втрати від введених обмежень для нашої економіки - значні, і не будемо їх приховувати. За оцінками зарубіжних експертів, Росії було завдано збитку на 25 млрд євро (1,5% від ВВП). У 2015 році він може зрости в кілька разів", - сказав прем'єр-міністр.