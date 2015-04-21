Київ, Брюссель і Москва обговорили зону вільної торгівлі між ЄС та Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Брюсселі речник Європейської комісії з торгівельних питань Даніель Росаріо.

Наразі очікуються переговори на політичному рівні, які відбудуться найближчим часом, сказав Росаріо.

Зокрема, за його словами, у понеділок та вівторок у Брюсселі пройшли дводенні консультації між ЄС, Україною та Росією на технічному рівні, які тривали десять годин, з метою обговорення "практичного вирішення занепокоєнь, які були підняті російською стороною щодо виконання поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС".

"Тема - знайти практичне вирішення практичним проблемам. Комісія продемонструвала своє бажання це зробити, зайнявши конструктивний підхід та пропонуючи вирішити деякі з питань, піднятих російською стороною, в рамках гнучкості, яку надає ЗВТ. Паралельно до виконання ЗВТ ми також хочемо розглянути заходи щодо розбудови довіри", - сказав Росаріо.

Представник ЄК деталізував, що під час цих консультацій були обговорені всі питання, підняті російською стороною. "Всі сторони окреслили свої позиції та погодилися звернутися до політичного рівня", - додав він, зазначивши, що переговори на політичному рівні відбудуться "дуже скоро".

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання його економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня 2014 року. Разом із тим діяти положення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС почне з 2016 року.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не з 1 листопада 2014 року, як очікувалося, стало відомо 12 вересня після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.