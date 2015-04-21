Медведєв готує росіян до нової економічної реальності

Економіка Росії, на яку негативно вплинули падіння цін на нафту і економічні санкції Заходу за анексію Криму, в січні-березні 2015 року скоротилася приблизно на 2%, сказав, виступаючи в Держдумі прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, передає Рейтер.

"У поточному році негативні тенденції зберігаються. У січні-березні цього року ВВП знизився на 2% приблизно, обсяг промислового виробництва - на 0,4% щодо першого кварталу минулого року. Найбільш відчутний спад спостерігається в інвестиціях", - сказав Медведєв.

"Тим не менше, все, що відбувається, це далеко не найгірший із можливих сценаріїв. Скажу прямо: ситуація з цінами, безробіття, стан банківської системи, галузей, могли бути значно гіршими. У 2009 році ми випробували набагато серйозніші проблеми".

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"Якщо оцінювати ситуацію в цілому, то вона стабілізується. Але ніяких ілюзій бути не повинно. Сьогодні ми стикаємося не тільки з короткостроковими кризовими явищами. Ми зуміли подолати більшу частину з них, але якщо зовнішній тиск буде посилюватися, ціни на нафту збережуться на екстремально низькому рівні надовго, нам доведеться розвиватися в іншій економічній реальності, яка буде перевіряти всіх, що називається, по повній програмі. І це буде та реальність, в якій всім потрібно буде навчитися працювати, вирішуючи складні і відповідальні завдання щодо розвитку нашої країни. Я впевнений, що ми зможемо жити й у такій реальності. Досвід останнього періоду показує, що ми цього навчилися. Хоча це було б, напевно, не кращим розвитком", - сказав Медведєв.