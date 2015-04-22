Мексика затягує паски через зниження цін на нафту

Міністр фінансів Мексики Луїс Відегарай закликав країну бути готовою до непростих років на тлі падіння світових цін на нафту і можливого підвищення процентних ставок у США, передає Прайм.

"Нашою відповіддю має стати скорочення видатків уряду, тобто федеральному уряду потрібно затягнути пояс з чіткою прив'язкою до поточних видатків", - сказав Відегарай.

За словами міністра, в найближчі роки доходи бюджету будуть нижчими за колишні, оскільки приблизно третина державних фінансів Мексики залежить від коштів, отриманих від нафтогазового сектора.

"Мексиканці повинні пристосуватися до нової реальності і зрозуміти, що мова йде не про якийсь перехідний період, а про процес з постійними характеристиками, а значить потрібно реагувати так, як реагують під час постійного удару по доходах - знижуючи витрати", - заявив Відегарай.

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На початку квітня мексиканський мінфін повідомив, що в 2016 році країна скоротить бюджетні витрати на 135 мільярдів песо (приблизно 9 мільярдів доларів) порівняно із запланованим обсягом. Раніше влада вже скоротила витрати в бюджеті-2015 на 124,3 мільярда песо (приблизно 8,3 мільярда доларів). За словами Відегарая, це приблизно 0,7% ВВП країни, причому 65% скорочень припаде на поточні витрати і 35% на інвестиції.