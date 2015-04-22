Казахстан вирішив захистити свій ринок від російських товарів

Як пише News-Asia, слідом за ембарго на російські нафтопродукти Казахстан почав вилучати з торгових мереж російські цукерки, масло і м'ясо. Причина - дешевизна товару, яка ставить під загрозу бізнес місцевих виробників. Аналогічні обмеження планує ввести у відповідь проти казахських товарів і Росія.

Боротися за присутність на ринку продуктів харчування виключно товарів «made in kz» республіка почала ще кілька років тому. У 2011 році Казахстан ввів перше ембарго на м'ясо-молочну продукцію для Киргизії, частково знявши його лише в 2013 році. Крім того, в Казахстані відмовилися від імпортних і власних товарів з популярним маркуванням «Халал», мотивуючи цей крок тим, що недобросовісні підприємці республіки та країн-імпортерів навчилися підмішувати в цей релігійний продукт свинину.

А незабаром завдяки девальвації рубля у чорний список постачальників потрапила і Росія - імпортовані з країни продукти значно подешевшали. Виробництво м'яса птиці, яєць, борошна і макаронів, соків, дріжджів, масложирової продукції, кондитерських виробів і патоки, а також нафтовий ринок і м'ясопереробна промисловість РК опинилися під загрозою.

Тому в лютому представники місцевого бізнесу звернулися в Національну палату підприємців, з вимогою ввести обмеження на російські продукти і нафту. З 5 березня імпорт нафтопродуктів з Росії був обмежений на 45 днів. Після чого було вирішено «закріпити успіх» і заборонити ввезення продуктів з Росії, що було зроблено зі скандалом: Комітет із захисту прав споживачів Міністерства національної економіки Казахстану оголосив про «обман споживачів» рядом російських виробників.

Тільки за березень місяць було вилучено з формулюванням «невідповідність регламентам» і «наявність кишкової палички» 5 тонн російської птахівничої продукції, сиру, молочних продуктів і м'яса від найбільших виробників.

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Росія в боргу не залишилася: Росспоживнагляд оприлюднив заяву про те, що в ряді регіонів виявили продукцію казахських фермерів, яка не відповідає санітарним вимогам.

Передбачається, що найближчим часом список заборонених до ввезення продуктів з РФ поповниться заборонами для виробників соків, курячих яєць, борошна і макаронів, дріжджів і патоки.