МЗС: Україна не має наміру змінювати текст Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Україна не має наміру змінювати текст Угоди про асоціацію з Європейським Союзом як у політичній частині, так і в частині побудови зони вільної торгівлі з ЄС. Про це сказала в ході брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко.

«Ми не збираємося вносити зміни в текст Угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі. Позиція чітка: з 1 січня 2016 року угода в частині зони вільної торгівлі набуває чинності», - наголосила вона.

При цьому заступник міністра зазначила, що Україна готова точково обговорювати положення документа з усіма зацікавленими сторонами, в першу чергу - з Росією.

«Ми готові обговорювати окремі занепокоєння російської сторони щодо можливих наслідків (побудови всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС - УНІАН) для них. І в цьому контексті ми також довели свою позицію. Є занепокоєння - ми готові точково зустрічатися і обговорювати, - сказала Галібаренко. - Росія надає свою позицію, але у них є своє бачення, у нас з Єврокомісією є зустрічні пропозиції і трактування. Немає питань, які б не мали відповідей».

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При цьому присутній на брифінгу радник глави уряду Данило Лубківський підкреслив, що виконання Угоди про асоціацію є стратегічним завданням уряду. «Угода про асоціацію з ЄС має бути виконана в повному обсязі без винятків і вилучень. Це процес стратегічно важливий для України. А будь-які консультації повинні мати виключно технічний характер, і не впливати на вибір нашої країни і уряду», - підкреслив Лубківський.