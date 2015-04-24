ЄС підтримує ідею України створити Бюро з розслідування шахрайства

Європейський Союз позитивно оцінює намір України створити спільне з ЄС Бюро з розслідувань шахрайства.

Про це, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Брюсселі, повідомив журналістам офіційний представник Євросоюзу.

"Ця ідея зараз активно обговорюється. Це буде дуже позитивно, якщо такий офіс буде створено. Це також привнесе певні стандарти у плані боротьби з шахрайством та зловживанням з державним коштами", - сказав він.

За словами чиновника, питання, "коли саме така операція може розпочатися", перебуває у стані обговорення.

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Як повідомлялося, Київ обговорює можливість створити разом з OLAF (Європейський офіс з боротьби з шахрайством) спільне Бюро розслідувань.