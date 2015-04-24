«Клуб сиру» інвестував за півроку 0,7 млн грн у виробництво нових сортів сиру на заміну імпорту

Компанія «Клуб сиру», що входить до п’ятірки найбільших виробників у галузі, інвестувала 0,7 млн грн у виробництво нових сортів сиру на заміну дорогого імпорту. Про це повідомили у компанії. Перша партія новинок, що розроблялися півроку, вже надійшла у продаж в торговельні мережі обсягом 12 тон.

Після вступу України до СОТ у 2008 році було зменшено розмір ввізного імпортного мита. Це призвело до значного збільшення ввезення продукції з інших країн, зокрема сиру: з 4 тис. тон у 2009 році до 17 тис. тон у 2013 році. З початку 2014 року обсяги імпорту європейських виробників почали падати. Така ж тенденція продовжується і у 2015 році. Основними причинами такого падіння імпорту продукції на територію України стали: девальвація гривні і введення додаткового 10-відсоткового ввізного імпортного мита на всі продукти харчування. Як наслідок, скоротився й імпорт якісних сирів, що раніше були альтернативою вітчизняній продукції: Гауда, Едам, Радомер, Тільзитер та інші.

У цих умовах «Клуб сиру» спрямувала зусилля на розробку нових традиційно якісних сортів сирів для підтримки внутрішнього ринку. Асортимент продукції був доповнений твердими сирами «Грюнвальд» з пажитником, «Діжонський» з зернами гірчиці, «Неаполітанський» з томатом, паприкою та базиліком і «Сорочинський» з топленим молоком. На розробку яких КС надихали багаті традиції європейського та вітчизняного сироваріння.

«У 2014 році «Клуб сиру» зберіг тенденцію до нарощування виробництва. Ми збільшили цей показник порівняно з 2013 роком на 11% - до 6,5 тис. т. Це пояснюється незалежністю компанії від російського ринку збуту і відповідною асортиментною політикою. Прогнозуючи процес скорочення імпорту сиру, ми почали випускати якісну альтернативу європейським сирам у лінійці «Світова сирна колекція». Сьогодні українці дедалі більше віддають перевагу вітчизняному продукту, виготовленому з дотриманням традиційно високих стандартів виробництва. Висока якість та ретельне дотримання технологій — це те, що потрібно покупцеві, це те, що ми пропонуємо», — підкреслив Максим Рилік, виконавчий директор ТОВ «Клуб Сиру».

ТОВ «Клуб сиру» входить до п’ятірки лідерів основних гравців на ринку твердих сичужних сирів України. У компанії працюють понад 800 працівників. Основні виробничі потужності знаходяться у м. Каневі Черкаської області.