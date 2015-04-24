ЄС виключає відтермінування ще на рік зони вільної торгівлі з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Брюсселі повідомив представник ЄС, відповідаючи на запитання щодо намірів Росії продовжити цей термін до 2017 року.

"Рішення Європейської ради дає на це тільки одну відповідь - поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі буде застосована з 1 січні 2016 року. Мені невідома інша позиції", - сказав він.

Представник ЄС наголосив, що позиція ЄС з цього питання "дуже чітка - ніяких переговорів щодо Угоди та ніяких змін дати тимчасового застосування, але відреагувати на занепокоєння, які були висловлені російською стороною".

Він також зазначив, що станом на сьогодні Угоду про асоціацію ратифікувала більш як половина країн ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2014 року Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада 2014 року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.