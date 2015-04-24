Франція і Росія близькі до розірвання контракту щодо «Містралів» - Reuters

Як повідомило агентству Reuters джерело з російської сторони, можлива угода передбачає повернення Москві сплачених за «Містралі» грошей.

Як пише РБК, президент Франції Франсуа Олланд за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним в Єревані заявив, що рішення щодо «Містралів» не прийнято.

Під час «Прямої лінії» 16 квітня Путін говорив, що він сподівається, що французи «гроші нам повернуть». Президент уточнював, що Росія не буде вимагати від Парижа неустойок і штрафів, але буде домагатися повернення «всіх витрат, які ми понесли».

У середу, 22 квітня, Олланд на спільній прес-конференції з українським президентом Петром Порошенком відкрито повідомив про можливість розірвання угоди, відзначає Bloomberg. Він зазначив, що у нього з президентом Путіним є повна ясність з цього питання.

«На даний момент поставити «Містраль» Росії неможливо. Тут діє простий принцип - якщо кораблі не будуть поставлені, то я не бачу можливості брати за них гроші», - цитувало Олланда Le Figaro. «Згідно з наявними варіантами буде або оплата поставки, або повернення грошей», - сказав він.

Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу «Містраль» загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - «Владивосток» - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.