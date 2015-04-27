Мінекономрозвитку скасує 130 обмежень для бізнесу і перейде до «гільйотини»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України затвердило план дерегулювання, що включає скасування 130 регуляторних обмежень для бізнесу, а також перехід до другого етапу дерегулювання - «гільйотини», повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, у рамках дерегуляторної гільйотини Мінекономрозвитку планує оперативно здійснити повний перегляд всієї регуляторної бази.

При цьому регуляторні органи повинні будуть самостійно довести необхідність кожного з існуючих обмежень.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила запропонований урядом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегулювання).

За законопроект (№1580) у другому читанні проголосували 260 народних депутатів (за необхідного мінімуму в 226 голосів) із 354 зареєстрованих у сесійній залі (за необхідних 226).

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Як зазначив голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, цей законопроект "значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, передбачає спрощення в ряді напрямків, в тому числі щодо сільського господарства".

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в рамках дерегулювання планує в три етапи скоротити кількість і функції регулювальних органів.