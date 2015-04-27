У Росії хочуть обмежити використання іноземної валюти

Міжвідомча комісія органу порекомендувала Центральному Банку Росії і Уряду Російської Федерації розробити заходи щодо підвищення ліквідності і капіталізації банківської системи та заходи щодо забезпечення стійкості регіональних банків, повідомляє «Московський комсомолець» з посиланням на прес-службу ради.

Основна увага на нараді приділялася використанню заходів грошово-кредитної політики для забезпечення економічного зростання в умовах сучасних викликів і загроз національній безпеці РФ.

"Крім того, запропоновано провести заходи щодо розвитку інфраструктури та інструментів фінансового ринку з метою розширення використання російської національної валюти в міжнародних розрахунках, і одночасно вжити комплекс заходів, спрямований на зниження використання іноземної валюти на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні радбезу.

На засіданні розглядалися додаткові заходи щодо розвитку джерел довгострокових фінансових ресурсів, а також удосконалення механізмів стимулювання кредитування пріоритетних напрямів і галузей економіки.

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Навесні 2014 року радник президента Сергій Глазьєв запропонував Мінфіну максимально виключити долар з обігу на території Росії, причому ці заходи, за задумом Глазьєва, повинні були торкнутися і держсектора, і приватних компаній та населення, нагадує РБК.

На думку Глазьєва, цей крок допоміг би Росії уникнути негативних наслідків економічних санкцій. Пізніше він заявляв, що «американці хочуть заборонити використання долара в Росії», оскільки у разі заморожування російських активів гроші росіян в доларах, що зберігаються на депозитах у російському банку, не будуть визнаватися в США в якості платіжних засобів.

Нагадаємо, що спекуляції навколо можливої заборони на обіг іноземної валюти в РФ, стали минулого року однією з причин різкого падіння вартості рубля до євро і долара.