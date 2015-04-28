Порошенко: Україна - одне з найперспективніших місць для інвестицій

Президент Петро Порошенко впевнений, що Україна - одне з найбільш перспективних місць для інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході свого виступу на Міжнародній конференції на підтримку України сьогодні в Києві.

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Голова держави зазначив, що Україні має величезний потенціал, і їй потрібні інвестиції, щоб відбудувати економіку і розпочати шлях сталого розвитку.

"Україна, на мою думку, є одним з найбільш обіцяючих місць для інвестицій", - сказав Порошенко.