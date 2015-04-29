Голова «Сбербанку»: Росія зараз не готова до жодних реформ

"Росія зараз не готова до жодних реформ... Перед нами зараз стоїть найбільший виклик: зробити одну головну реформу - реформувати нашу абсолютно неефективну систему управління в країні. Як тільки ми цю реформу зробимо, ось тоді можна буде проводити всі інші", - заявив він, виступаючи перед студентами в Єкатеринбурзі, передає ТАСС.

Греф відзначив, що змушений погодитися з колишнім міністром фінансів Олексієм Кудріним в тій частині, що країну поки не очікують високі темпи економічного зростання.

"Звичайно, завжди є комплекс причин. Найпростіше перекласти всю відповідальність за будь-які біди, які відбуваються в житті, на когось, сказати, що це санкції (винні) і ще щось. На жаль, змушений сказати, що це наші внутрішні проблеми. Ми очевидно загальмувалися у наших реформах. Потрібно дуже істотно наростити темпи перетворень в країні", - сказав він.

Читайте такожГлава "Сбербанку" закликав Путіна "не мотивувати ГУЛАГом", а займатися економікою

Президент "Сбербанку" вважає, що розвиватися сьогоднішніми темпами не можна, в цьому "велика небезпека для нас". "Тим більше, що ми зараз взяли дуже відповідальний курс на відстоювання свого "я" у цьому світі, а щоб своє "я" відстоювати, треба бути дуже сильним. Поки, на жаль, не можу сказати, що наша економіка сильна. Якщо ми найближчим часом не займемося масштабними структурними реформами, то я не бачу джерел для економічного зростання і, відповідно, процвітання і конкурентоспроможності нашої країни", - підсумував він, додавши, що пора вже переходити від обговорення і констатації до справи.