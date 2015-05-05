Чернігівське ЕКО запускає змагання ЕКО ідей «Будуймо ЕКО Україну разом!» та відраховує кошти на їх реалізацію!

Чернігівське – бренд номер один в Україні, який отримав екологічний сертифікат відповідності продукції екологічним критеріям, прагне звернути увагу громадськості до екологічних проблем, які існують в Україні та разом зі споживачами Чернігівське ЕКО зробити внесок у їх вирішення.

З 1 по 31 травня 2015 року виробник – організатор змагання відраховуватиме 5 копійок з кожної проданої ним одиниці продукції Чернігівське ЕКО, а саме Чернігівське «Світле», Чернігівське «Міцне», Чернігівське «Максимум» та Чернігівське «Безалкогольне» на реалізацію ЕКО проектів.

Взяти участь у змаганні ЕКО ідей «Будуймо ЕКО Україну разом!» можуть усі повнолітні громадяни України, які мають ідею та бажання зробити свій край та Україну чистішою, зеленішою та сучаснішою.

Маєте ЕКО ідею та бажання взяти участь у змаганні? Для участі у змаганні заходьте на сайт www.ecoukraine.com.ua та подавайте заявку зі своєю ідеєю з 1 по 30 травня 2015 року.

Топ 50 ЕКО ідей, що наберуть максимум голосів за результатами голосування на сайті www.ecoukraine.com.ua, потраплять до фіналу. Серед них компетентне журі обере 10 ЕКО ідей-переможців, що будуть реалізовані. На реалізацію кожного з цих проектів виробник – організатор змагання планує зібрати близько 120 000 грн. Благодійним партнером програми – реалізатором ЕКО проектів є МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Тематика ЕКО проектів:

Програма проводиться у 4 етапи, які передбачають наступні кроки:

1 етап – збір організатором коштів на реалізацію ЕКО Проектів та формування грошового фонду – з 1 по 31 травня 2015 року включно.

2 етап – подання учасниками ЕКО Проектів (із 1 по 30 травня 2015 року включно) та голосування користувачів за ЕКО Проекти – з 1 травня по 10 червня 2015 року включно.

3 етап – визначення ТОП-50 ЕКО Проектів (11 червня 2015 року), надання учасниками відеопрезентацій ЕКО Проектів (з 11 по 15 червня 2015 року включно) та засідання журі і визначення переможців – з 16 по 23 червня 2015 року включно.

4 етап – реалізація ЕКО Проектів переможців – з 24 червня по 31 жовтня 2015 року.

Заходьте на сайт, подавайте ідеї, голосуйте за кращі та чекайте їх реалізації, можливо, саме у вашому місті! Чернігівське ЕКО - «Будуймо ЕКО Україну разом!