ЄС відмовив Росії відтермінувати створення зони вільної торгівлі з Україною ще на один рік - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект декларації, який підготовлений для саміту "Східного партнерства" в Ризі, який відбудеться 21-22 травня.

Зокрема, видання зазначає, що "Європейський Союз імплементує зону вільної торгівлі з Україною (у відповідності до підписаної Угоди про асоціацію) з наступного року, незважаючи на тиск Росії щодо чергового відтермінування".

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У цьому зв'язку наголошується, що спільна декларація, яка ймовірно породить незгоду зі сторони Росії, буде зобов'язувати з 1 січня 2016 року ввести в дію торгівельну частину Угоди про асоціацію поміж Україною та Євросоюзом. Вказаний термін вже є відтермінуванням Угоди на рік пізніше, ніж це планувалося одразу (з листопада 2014 року - УНІАН) в умовах, коли Росія чинить опір європейським зусиллям інтеграції України та виходу України зі сфери російського впливу.

Також, відзначається, що у відповідності до інформації українських високопосадовців, Росія наполягає, щоб Угода про створення вільної торгівлі була відтермінована щонайменше ще на один рік (до 2017 року), але Євросоюз настоює, що не може бути подальшого відкладення створення зони вільної торгівлі.

Разом з тим, сказано, що Євросоюз готовий обговорювати занепокоєння Росії щодо цієї Угоди. Імплементація Угоди про асоціацію "буде найвищим пріоритетом Євросоюзу та зацікавлених партнерів в найближчі роки", - йдеться в проекті заяви.

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Також сказано, що на саміті "Східного партнерства" в Ризі ЄС не буде скасовувати для України і Грузії візовий режим, а буде настоювати на проведенні необхідних реформ, щоб отримати безвізовий режим, як це було у випадку з Молдовою.

Окрім того, в проекті декларації не згадується про можливість отримання Україною перспективи членства в ЄС в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС заявили, що дата застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною залишається незмінною - 1 січня 2016 року.