У Росії хочуть посилити контроль за іноземними інвестиціями

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії пропонує посилити контроль за іноземними інвестиціями. Випадків, коли для угоди буде потрібно узгодження уряду, може стати значно більше, випливає з проекту поправок, підготовлених ФАС (документ опублікований на порталі regulation.gov.ru), пишуть «Ведомости».

Зараз узгодження урядової комісії потрібно для угод, за якими іноземний інвестор отримає контроль над 25% російської компанії, яка працює в одній із стратегічних галузей, або набуває майно такої компанії на суму понад 25% балансової вартості її активів. Докладний перелік галузей, що мають стратегічне значення, міститься в законі про іноземні інвестиції в стратегічні галузі.

ФАС пропонує передбачити нові підстави для попередньої перевірки угоди в законі про іноземні інвестиції. Згідно з проектом поправок угода іноземного інвестора щодо російської компанії може підлягати попереднім погодженням, якщо вона має особливе значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави. Рішення про це буде приймати президент або голова урядової комісії з іноземних інвестицій – зараз це Дмитро Медведєв.

Читайте такожКапітал тікає з Росії - у першому кварталі пішло $32,6 мільярда

У нинішньому формулюванні норма може зачепити будь-якої операції – незалежно від частки, яку отримує іноземний інвестор, або галузі, в якій працює російська компанія, яка його цікавить, пояснює партнер Goltsblat BLP Микола Вознесенський.

Ніде не сказано, що саме має особливе значення для оборони та безпеки Росії, і трактувати це поняття можна досить широко, констатує він.