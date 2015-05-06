Росія звернулася до ЄС з вимогою відкласти ЗВТ з Україною до 2017 року

Про це він заявив на публічному заході в Брюсселі, повідомляє видання EUobserver, передає Європейська правда.

За словами Чижова, ідея обговорювалася на експертному рівні в квітні. Посол уточнив, що Росія виступає за те, щоби поточне відтермінування вступу угоди в силу було подовжено ще на один рік.

Як відомо, у вересні 2014 року Росія домоглася того, щоби початок дії ЗВТ було відкладено до 1 січня 2016 року. На цей період для України діє режим односторонніх торгівельних преференцій (українські товари експортується до ЄС без мит, зворотній імпорт обкладається митами).

Читайте такожЄС відмовив Росії відтермінувати створення зони вільної торгівлі з Україною ще на один рік - ЗМІВодночас, такий режим не стимулює Київ проводити реформи, яких вимагає повноцінна дія ЗВТ, через що експерти жорстко критикують односторонній режим.

Чижов уточнив, що його ініціативу було відкинуто іншими сторонами. Водночас, він не втрачає надії, що згодом ЄС повернеться до цієї ідеї.

"У мене не склалося враження, що це зустріли з ентузіазмом українська делегація та делегація Єврокомісії. Це можна розглядати як вказівку на те, що Україна виконала більшу частину задач щодо готовності до виконання цієї частини Угоди про асоціацію. Чи це так – дізнаємося до кінця року", - цитує російського дипломата виданя "Российская газета".