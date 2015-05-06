«Роснефть» вперше розкрила зарплату голови компанії Сєчіна

У документі на сайті компанії йдеться, що її високопоставлені керівники до окладу отримують ще додаткові виплати, у тому числі за участь у правлінні та роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, пише Рейтер.

«Роснефть», найбільша в світі за обсягом видобутку компанія з числа тих, чиї акції торгуються на біржі, відмовилася розкрити загальну суму заробітку Сєчіна, близького соратника Путіна. Сєчін очолив «Роснефть» у 2012 році, попрацювавши спочатку віце-прем'єром уряду, який Путін очолював в проміжку між другим та третім президентськими термінами.

У квітні президент країни закликав глав держкомпаній розкрити доходи, після шквалу критики в ЗМІ щодо небажання босів ділитися цією інформацією.

Державні ЗМІ написали в березні, що уряд дозволив зайнятим у бізнесі компаніям з державною участю не публікувати у відкритому доступі відомості про свої доходи. На відкритості наполягали критики, які вважають, що глави держкорпорацій отримують занадто багато на тлі проблем в економіці і зростання безробіття в 143-мільйонній країні.

Раніше Путін доводив, що високі заробітки необхідні заради залучення кращих фахівців на високі посади. Про Сєчіна він говорив як про "ефективного менеджера", гідного великої зарплати.

«Роснефть» повідомила у вівторок, що продовжила контракт з Сєчіним на п'ять років.

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Держкомпанія, яка стала об'єктом західних санкцій за роль Москви в українській кризі, в 2013 році купила свого конкурента, приватну ТНК-ВР за $55 мільярдів, сплативши цю суму в тому числі за рахунок позик та інших фінансових інструментів. Після цього «Роснефть» просила грошей з російської нафтової заначки, Фонду національного добробуту, де накопичуються кошти майбутніх пенсіонерів, у пошуку фінансування своїх проектів, оскільки доступ на глобальні ринки капіталу закритий через санкції.

У кінці минулого року Путін захистив Сєчіна, якого критикували за те, що ринкова капіталізація «Роснефти» впала до приблизно $30 мільярдів. У вівторок капіталізація компанії становила 2,72 трильйона рублів ($53 мільярди), свідчать дані ThomsonReuters.