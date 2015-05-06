В Абромавичуса похвалилися скороченням дозвільних документів на 40%

Україна в рамках дерегуляції економіки до травня цього року скоротила кількість дозвільних документів на 40% - до 84 зі 143.

Відповідна інформація міститься в звіті про заходи з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Також, згідно зі звітом, уряд скоротив кількість видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, на 46% - до 30 видів.

Водночас Мінекономрозвитку має намір підготувати законопроект про ліцензування певних видів господарської діяльності, метою якого є подальше зменшення кількості дозвільних процедур.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує встановити на законодавчому рівні вичерпні критерії видачі дозвільних документів, які раніше не були встановлені в законодавчому порядку.

Зокрема, видача кожного дозвільного документа буде проводитися згідно з чітко встановленими критеріями, серед яких уповноважений орган видачі, перелік вимог до документів для отримання дозволу, а також платність або безоплатність видачі.

Крім того, міністерство має намір визначити вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, а також строк дії кожного дозволу.