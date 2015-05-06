Україна і ЄС можуть створити спільну торговельну організацію

Україна і Європейський Союз можуть створити спільний інституційний орган у сфері торгівлі та розвитку після імплементації економічної частини Угоди про асоціацію.

Відповідна інформація міститься в звіті про заходи з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно зі звітом, Мінекономрозвитку сформувало список громадських і неурядових організацій, кандидатури від яких будуть розглядатися при формуванні двосторонньої консультативної групи у сфері торгівлі та розвитку.

Водночас у міністерстві зазначили, що представники ЄС допускають можливість створення спільних інституційних органів лише після імплементації економічної частини Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз відмовився відтермінувати на прохання Росії щонайменше ще на один рік створення зони вільної торгівлі України з ЄС.

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Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі. Разом із тим, документ набуде чинності з 2016 року, хоча спочатку передбачалося, що він почне діяти з листопада 2014 року. У вересні 2014 року – після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ – сторони домовилися про відстрочення введення положень Угоди до 31 грудня 2015 року.