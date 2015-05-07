Держгеокадастр почав аудит 60 своїх підприємств, третина яких збиткові

Згідно з повідомленням прес-служби Держгеокадастра, вже підписано наказ про створення робочої групи, яка після завершення аудиту має проаналізувати роботу підприємств та подати свої пропозиції щодо їх виведення з кризової ситуації.

«Ми не будемо обтяжувати державний бюджет, утримуючи підприємства, які роками чи навіть десятиліттями показують збитки і при цьому перетворилися в корупційні центри. У свою чергу, підприємствам, що мають економічний потенціал і значення для галузі, буде надана підтримка в розвитку і в них буде введено антикризовий менеджмент», – цитує прес-служба голову Держгеокадастра Максима Мартинюка.

Станом на квітень в сферу Держгеокадастра входять 60 підприємств, 45 із яких займаються фінансово-господарською діяльністю.

За даними Держгеокадастра, в 2014 році сумарний дохід усіх підконтрольних службі підприємств становив 371,6 млн грн, а чистий прибуток – 2,1 млн грн.

Незважаючи на завершення фінансового року з чистим прибутком, майже третина, або 18 підприємств, закінчили рік зі збитками.

Найкращий результат за підсумками року – 2,8 млн грн чистого прибутку показало державне науково-виробниче підприємство «Геосистема», яке займається розробкою та виготовленням обладнання і програмного забезпечення для цифрової фотограмметрії та картографії.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Держгеокадастр почав внутрішнє антикорупційне розслідування і створив робочу групу для перевірки фактів корупції в земельній сфері в Київській області. Результати перевірки служба поки що не обнародувала.