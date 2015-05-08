ДФС оптимізує роботу Центру сертифікації ключів за європейськими стандартами

Державна фіскальна служба України планує оптимізувати роботу Акредитованого центру сертифікації ключів, відкритого в травні 2012 року, за європейськими стандартами та відповідно до кращих світових практик обслуговування платників податків, повідомили УНІАН у прес-службі ДФС.

«Мета роботи Акредитованого центру – безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису органам влади, підприємствам усіх форм власності та фізичним особам, - повідомили в прес-службі. – І зараз центр обладнаний сучасним програмним комплексом, що забезпечує високу ступінь захисту інформації».

Однак, як підкреслили в ДФС, сьогодні вкрай важливою є розробка довгострокової стратегії розвитку центру, що дозволяє поліпшити ставлення до клієнта, розширити спектр надаваних послуг.

«Мета реформи центру – створення ефективного сервісу, що працює за європейськими стандартами та критеріями. Старі практики обслуговування повинні відійти в минуле. І тому доцільно залучати громадськість до розробки програм розширення послуг», - зазначили в ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Акредитований центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Видача і генерація ключів була і залишається безкоштовною. Щодня центр може видавати до 2 тис. ключів електронного підпису. Ключі електронного підпису дозволяють вести електронний документообіг та складати податкову звітність в електронному вигляді.