Україна почне переговори про зону вільної торгівлі з Канадою найближчим часом - Яценюк

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Робертом Ніколсом.

«Ми розпочали нову сторінку наших відносин із Канадою, - сказав Яценюк. – Ми очікуємо, що завтра в Україну приїде основний переговорник про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Сподіваюся, що переговори будуть просуватися в напрямку підписання угоди».

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Також, згідно з програмою роботи українського уряду, затвердженою у грудні 2014 року, Україна розраховує укласти Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Канадою, Ізраїлем, країнами Африки і низкою Балканських країн.