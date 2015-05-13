3 000 000 учасників коаліційної програми «Фішка»

Перша національна коаліційна програма винагород «Фішка» перетнула показник у 3 млн. постійних клієнтів. Програма «Фішка» для «Фуршет» стала одним з найдієвіших інструментів управління, аналізу та комунікації з клієнтом.

«Понад 3,1 млрд. балів нараховано на особисті рахунків лояльних клієнтів «Фішка» у мережі «Фуршет» у 2014 році. Більш ніж 27 млн. гривень покупці вже обміняли на знижки у супермаркетах мережі «Фуршет». Показник 87% обміну накопичених балів є унікальним результатом для України, і одним з найкращих для Європи. Такий високий рівень обміну констатує активність, лояльність та залученість клієнтів у Програму», - зауважив директор з маркетингу мережі «Фуршет» Геннадій Карлінський.

Говорить керівник відділу управління лояльності мережі «Фуршет» Тетяна Ковальова: «Фішка» надає унікальні можливості налаштування спеціальних умов для різних груп клієнтів. Ми у «Фуршеті» радо користуємось такими можливостями, адже це дає змогу не тільки краще розуміти клієнта, але й продемонструвати особливе ставлення до наших клієнтів. В рамках програми лояльності «Фішка» реалізовано проект «Соціально-пенсійна картка», завдяки якому протягом 2014 року до звичайного накопичення балів найбільш соціально вразливі клієнти мережі «Фуршет» - пенсіонери, отримали додаткові знижки на суму понад 460 тисяч гривень».

Програма винагород «Фішка» динамічно розвивається:

- «Копійчана решта» - нещодавно учасникам програми стала доступною нова послуга, що дозволяє отримувати бали за дрібну решту, при розрахунках на касі, які одразу стають активними для використання.

- «Мобільна аплікація» - вже скоро учасники програми зможуть користатися новою аплікацією, завдяки якій клієнту стане зручніше знаходити найближче місце розташування Партнерів програми, отримувати персональні пропозиції, першими дізнаватися новини.

З нагоди святкування тримільйонного учасника програми лояльності «Фішка», «Фуршет» провів унікальну акцію із загальним призовим фондом у 3 млн. балів. Клієнти «Фуршет», які виконали умови акції* мали можливість миттєво отримати від 500 до 10000 балів на картку «Фішка». Акція проводилась у всіх супермаркетах мережі «Фуршет» (крім зони АТО та АР Крим) в період з 9 до 11 травня 2015 року.

*Детальні умови акції можна дізнатись на сайтах www.furshet.ua, www.myfishka.com, на сторінці спільноти «Фішка» в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/pages/FISHKA/739846742756706?fref=ts та за телефоном гарячої лінії програми «Фішка» 0 800 505 118

Довідка:

«Фуршет» – перша національна мережа супермаркетів, яка впровадила кращі світові стандарти сучасних технологій та обслуговування. Входить до числа найбільших мереж роздрібної торгівлі в Україні.

На сьогоднішній день мережа магазинів «Фуршет» налічує 80 магазинів у всіх регіонах України (крім зони АТО та АР Крим), 12 торгових точок у Республіці Молдова, а також 8 магазинів в Грузії, що працюють за франшизою. Жителі Києва можуть скористатися послугами інтернет-магазину «Фуршет».

Торгова площа супермаркетів «Фуршет» становить від 800 до 4800 м. кв., асортимент – більше 20 000 найменувань продуктів харчування і супутніх товарів від більш ніж 1000 вітчизняних і зарубіжних постачальників. Близько 80% асортименту «Фуршет» складають товари вітчизняного виробництва.

Контакти:

Тел. (044) 586 27 91

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