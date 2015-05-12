Мінекономрозвитку хоче перейменувати державні закупівлі в публічні

Про це повідомив глава департаменту державних закупівель Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев на своїй сторінці в Facebook.

«Ця ідея викликала у всіх учасників дуже позитивний відгук. Англійською це звучить – public procurement. Що таке «держзакупівлі» в масштабах України все одно ніхто не знає. А якщо й знає, то, в основному, в контексті корупції. Нам необхідно просувати це поняття й популяризувати серед бізнесу. Тож має сенс відразу просувати щось правильне», - написав він.

Також Стародубцев зазначив, що термінологія департаменту та учасників ринку буде включати поняття «публічні закупівлі», «публічні тендери», «публічні закупівельники».

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України долучилося до проведення держзакупівель в електронному форматі.

Таким чином, до системи електронних держзакупівель приєдналися вже 16 держструктур, серед яких НБУ, міністерства охорони здоров'я, молоді та спорту, інфраструктури, екології та природних ресурсів, економічного розвитку і торгівлі, а також юстиції.

Крім того, користуються електронними закупівлями «Енергоатом», Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада та районні ради, Львівська міська рада, «Укрспецекспорт» і Державне управління справами.